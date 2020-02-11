Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

50. dakikada Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe yarı finalde Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşmesinde tur atlayan taraf ile karşılaşacak. Trabzonspor ilk maçı 5-0 kazanmıştı.

Kupada sırasıyla Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başarmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Miha Zajc'ın pasında ceza sahasında Mevlüt Erdinç topla buluştu ancak savunma tehlikeyi önledi.

6. dakikada Kırklarelispor'da Davut'un sağ kanattan içe doğru yaptığı ortada kaleci Harun devreye girerek topa sahip oldu.

10. dakikada Mehmet Ekici ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKELİ ATAK 12. dakikada Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun topun dibine girerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

24. dakikada Tolgay Arslan'la gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde top önünde kalan isim Miha Zajc oldu, kaleci İbrahim Demir gole izin vermedi.

FENERBAHÇE'DEN NET POZİSYON 30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Mevlüt Erdinç şutunu çekti, İbrahim Sürgülü kayarak topu kornere gönderdi.

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı ve iyi bir şut çıkardı, ancak top direğin dibinden auta gitti.

41. dakikada Simon Falette ceza sahası dışı sol çaprazdan çok sert ve düzgün vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu ceza sahası çizgisi üzerinden çok sert vurdu, top az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 50. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş kaleci İbrahim Demir'den sekti ve Mevlüt Erdinç topu iyi takip ederek takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

54. dakikada Deniz Türüç ceza sahası dışından yerden vurdu, kaleci İbrahim Demir iki hamlede topa sahip oludu.

78. dakikada hızlı gelişen GMG Kırklarelispor atağında Caner Koca ceza sahası dışından şutunu çekti, top farklı şekilde üstten auta gitti.

89. dakikada Tolgay'ın ara pasında Allahyar içe girdi, hızla yerden gönderdiği pasta savunma araya girdi. Geriden gelen Tolgay dönen topta sert bir şut çekti fakat top yine savunmaya çarptı.

Stat: Ülker

Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Harun, Deniz Türüç (Dk. 58 Muhammed), Falette, Rami, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Zajc (Dk. 86 Allahyar), Ferdi, Mevlüt.

GMG Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm (Dk. 73 Enis), İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel (Dk. 64 Deniz Ataç), Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer (Dk. 58 Malik).

Sarı kart: Dk. 13 Hacı Ömer, Dk. 33 Bahadir Çiloğlu Dk. 49 Yüksel Şişman, Dk. 76 Mert, Dk. 87 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)

Gol: Dk. 50 Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)