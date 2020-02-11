Cristiano Ronaldo, futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Juventus'un Hellas Verona'ya 2-1 mağlup olduğu maçta, takımının tek golünü attı.

Üst üste 10'uncu lig müsabakasında gol atan Ronaldo, Serie A'da bunu başaran 3'üncü futbolcu oldu.

35 yaşındaki yıldız, bu hafta oynanacak Brescia maçında da gol sevinci yaşarsa, Ezio Pascutti ve Gabriel Batistuta'nın rekoruna ortak olacak.

Portekizli futbolcu, 2014 yılında Real Madrid formasıyla üst üste 11 lig maçında rakip fileleri sarsmıştı.

Böylece Ronaldo, İspanya ve İtalya'da üst üste 10 lig maçında da gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti.