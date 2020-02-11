Sergen Yalçın yönetiminde aldığı iki galibiyetle şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, gelecek 5 haftada kritik maçlar oynayacak.

Ligde zorlu bir sürece giren siyah beyazlılar, puan tablosunda ilk 5'te yer alan 4 takım ile karşılaşacak.

Hem şampiyonluk hem de kümede kalma hesapları yapan takımlarla kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından yüzde 100 konsantrasyon istiyor.

Sırasıyla, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçına çıkacak olan siyah beyazlı ekip, bu maçları minimum kayıpla geçmenin hesaplarını yapıyor.

Bu önemli müsabakalar öncesinde Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Umut Nayir de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.