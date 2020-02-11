Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti
Türk spor basını usta bir ismini kaybetti. TRT'nin emekli spikerlerinden Abidin Aydoğdu vefat etti.
TRT'nin emekli spikerlerinden Abidin Aydoğdu, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
72 yaşında hayatını kaybeden Abidin Aydoğdu, 1972 yılında TRT'de spiker olarak göreve başladı.
Aydoğdu, uzun yıllar ekranda maçların heyecanını yansıttı.
Duayen spor spikeri, lig karşılaşmalarının yanı sıra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda da görev yaptı.
Etiketler: Abidin AydoğduSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 15:55
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