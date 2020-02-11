İki tecrübeli futbolcu, son oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında 2 asiste imza attı.

Caner Erkin bu sezon 2 gol atarken 9 da gol pası verdi.

Gökhan Gönül ise 2 kez ağları sarsarken 3 asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, 4'üncü yılını yaşadığı Beşiktaş'ta en skorer sezonunu yaşıyor.

Beşiktaş bu sezon ligde 34 kez fileleri havalandırdı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise 16 gole direkt katkı sağladı.