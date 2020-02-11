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Caner ve Gökhan'dan 16 gole katkı
[Fotoğraf: AA]
Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı iki maçtan 6 puan çıkaran Beşiktaş'ta Caner Erkin ile Gökhan Gönül de skora katkılarıyla dikkat çekiyor.
İki tecrübeli futbolcu, son oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında 2 asiste imza attı.
Caner Erkin bu sezon 2 gol atarken 9 da gol pası verdi.
Gökhan Gönül ise 2 kez ağları sarsarken 3 asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, 4'üncü yılını yaşadığı Beşiktaş'ta en skorer sezonunu yaşıyor.
Beşiktaş bu sezon ligde 34 kez fileleri havalandırdı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise 16 gole direkt katkı sağladı.
Etiketler: Sergen Yalçın Caner Erkin gökhan gönülSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 15:57
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