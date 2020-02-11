Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında 2 derbi mücadelesine sahne olacak. Ligin üst sıralarında bulunan 4 ekip karşı karşıya gelecek.

Tek yenilgiyle lider durumda bulunan Vakıfbank, iki mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Ev sahibi ekip, tek yenilgisini, ligin ilk yarısında rakibi karşısında 3-0'lık skor ile almıştı.

Saat 17.00'de başlayacak zorlu maç, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.

Lig ikincisi Eczacıbaşı Vitra, dördüncü basamaktaki Galatasaray Hdi Sigorta'yı konuk edecek.

Turuncu beyazlılar, ligin tek yenilgili iki takımından biri durumundayken rakip sarı kırmızılılar, 3 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında ilk devrede oynanan maçı, Eczacıbaşı Vitra, 3-1 kazanmıştı.

Saat 14.00'te başlayacak Eczacıbaşı Vitra - Galatasaray Hdi Sigorta karşılaşması TRT SPOR2'de voleybolseverlerle buluşacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

13.30 PTT-Karayolları

14.00 Aydın B.B.-Beşiktaş

16.30 Türk Hava Yolları-Nilüfer Bld.

18.30 Atlasglobal Yeşilyurt-Beylükdüzü Voleybol İhtisas