Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0’ın rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor’u konuk etti.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında E.Frankfurt’tan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Simon Falette de ilk defa bu mücadele ile bir resmi müsabakada 11 şansı buldu.

Gineli savunmacı, sarı-lacivertli forma ile çeyrek finalin ilk maçı olan Kırklarelispor mücadelesinde tanışmış ve sahada 28 dakika kalmıştı.

Öte yandan sezon başından bu yana sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Deniz Türüç’ü yine bu bölgede görevlendirdi.

İlk maçtan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor maçına kalede Harun, savunmada Murat, Rami, Falette, Deniz, orta alanda Tolga, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc ileride ise Mevlüt 11 ile başladı.

Tecrübeli teknik adam ilk maçtan 3 değişiklik yaparak, Jailson, İsla ve Rodrigues’in yerine rövanşta formayı Murat Sağlam, Falette ve Tolga Ciğerci’ye şans verdi.

Hasan Ali 68 gün sonra kadroda

Sarı lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe'den “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı

Fenerbahçe, mücadeleye “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı ile çıktı.

Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva’da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.

Kadıköy’de ‘Trakya’ çıkarması

3-0 biten ilk maçın rövanşına ise Kırklareli taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 otobüs ile Kadıköy’e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarını destekledi.