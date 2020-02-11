Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür
[Fotoğraf: Sivasspor Kulübü]
Süper Lig'de bu hafta Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Demir Grup Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle bordo-mavili ekibin yönetimine teşekkür etti.
Sivasspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" denildi.
Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. pic.twitter.com/c9MXUJacTk— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) February 11, 2020
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