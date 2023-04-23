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Spor
AA 23.04.2023 14:30

Fenerbahçe İstanbulspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe İstanbulspor'u konuk edecek
[AA arşiv]

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.

Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de dört eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında 6 isim

Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.

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