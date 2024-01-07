Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyot.

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Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor ise 5 puanla ligin son sırasında.

Osayi-Samuel ve Djiku, Afrika Uluslar Kupası'na gitti

Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.

İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş cezalı

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle cezalı durumda bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fred ve Mert Hakan Yandaş'a verdiği cezaları birer maç düşürdü. İki futbolcu, hafta içinde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Becao ve Zajc da yok

Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Becao gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da hafta içinde bireysel saha çalışmalarına başladı. Ancak bu futbolcu da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu