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Spor
TRT HABER/TRT SPOR 07.01.2024 14:00

Sivasspor uzatmalarda kazandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Sivasspor uzatmalarda kazandı
[Fotograf: AA]

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Alper Akarsu yönetti.

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.

Sivasspor, 23. dakikada Arif Kocaman (KK), 90+3 (Penaltı) ve 90+8. dakikalarda Rey Manaj'ın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Kayserispor'un maçtaki tek golünü 42. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kayserispor 29 puanda kaldı. Sivasspor ise bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topta Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

16. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Cardoso'nun vuruşunda savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

GOL - 24. dakikada Barrow’un sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı ortada ön direkte Arif’e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

29. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topu alan Charisis'in sert vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Bilal kornere çeldi.

GOL - 42. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Boa Morte’nin ortasında kale önünde topu alan Bahoken'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

53. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Karimi sert vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına açılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Karimi’nin şutu az farkla yandan auta gitti.

77. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Karimi, ceza yayı üzerinde önünü boşaltarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

84. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Thiam, müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 90. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Manaj ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Alper Aksu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Manaj, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 1-2

GOL - 90+5. dakikada orta sahada topu kapan Manaj, savunmanın arkasına sarkan Kvet'e pasını aktardı. Kaleciyi çalımlayan Kvet, topu tekrar Manaj'a gönderdi. Manaj, topu boş kaleye gönderdi. 1-3

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah (Talha dk. 90), Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Boa Morte (Ramazan dk. 80), Cardoso, Thiam, Bahoken

Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Appindangoye, Uğur, Charisis, Hakan, Saiz (Emre dk. 65, Keita dk. 90), Barrow (Camara dk. 90), Manaj, Koita (Kvet dk. 65)

Goller: Bahoken (dk. 42) (Kayserispor), Arif (dk. 24 k.k.), Manaj (dk. 90 pen. ve dk. 90+5) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Bahoken, Kartal, Attamah (Kayserispor), Appindangoye, Kvet, Manaj (Sivasspor)

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

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