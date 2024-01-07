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Spor
DHA 07.01.2024 00:04

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı

Real Madrid formasını giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda ilk kez eflatun-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı
[Fotoğraf: @realmadrid/X]

Kral Kupası’nda Real Madrid, Estadio El Montecillo’da Arandina’ya konuk oluyor. Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki orta saha, yeni takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giyme fırsatını yakaladı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, müsabakaya ile 11’de başlayan Arda Güler’i orta sahanın solunda tercih etti.

6,5 ay sonra sahada

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.

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