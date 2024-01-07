Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.01.2024 10:06

NBA'de Alperen Şengün 'double-double' yaptı

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi.

NBA'de Alperen Şengün 'double-double' yaptı
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 4 maçla devam edildi. Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün, Rockets'ın Bucks karşısında aldığı galibiyette 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle "double-double" yaptı.

Sezonun 18. galibiyetini elde eden Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green 16'şar sayı kaydetti.

Son 4 maçta 3'üncü olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 48 sayı, 17 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Lider Celtics kazanmaya devam ediyor

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-101 yenerek 28. galibiyetine ulaştı.

Celtics'te Jayson Tatum 38 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Jaylon Brown ise 31 sayı, 4 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Altı maçlık galibiyet serisi sona eren ve 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Bennedict Mathurin 20 sayı, 4 ribaunt, Tyrese Haliburton 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadı.

ETİKETLER
NBA
Sıradaki Haber
Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
11:08
Marmara ve Akdeniz için "fırtına" uyarısı
11:08
Geçen yıl 12 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı
11:01
Muz dolu konteynerde 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:58
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
10:51
İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatıran 4 şüpheli tutuklandı
Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla yürümek için Sarıkamış'ta toplandı
Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla yürümek için Sarıkamış'ta toplandı
FOTO FOKUS
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ