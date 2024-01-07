Cengiz attı Fenerbahçe farkla kazandı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hakem Volkan Bayarslan yönettiği karşılaşmayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini, 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda sahneye çıkan Cengiz Ünder ve 45. dakikada Dzeko kaydetti.

[Fotoğraf: DHA]

Ev sahibi ekibin tek golünü 32. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.

Sakatlığını atlattıktan sonra Kayserispor, Galatasaray ve son olarak İstanbulspor karşısında ilk 11’de oynayan Cengiz Ünder, karşılaşmaya ağırlığını koyarak 4 golle formunu zirveye taşıdı. Cengiz, sarı-lacivertli ekibin sezonun ikinci yarısında en etkili ayaklarından olacağını şimdiden gösterdi.

Fenerbahçe, ligdeki 15. galibiyetini aldığı karşılaşma sonunda puanını 47’ye yükseltti. Bu galibiyetle Fenerbahçe, liderliğini sürdürmüş oldu.

Ev sahibi İstanbulspor ise ligde 14. mağlubiyetini alarak 5 puanla son sırada kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Cengiz Ünder’in pasında sağ kanatta topa buluşan Mert Müldür, bekletmeden Dzeko’nun önünde bıraktı. Ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Dzeko’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 6. dakikada sağ kanatta topa buluşan Cengiz Ünder, rakiplerine geçip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda’nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

[Fotoğraf: AA]

27. dakikada topla buluşan Duhaney’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic’in müdahalesiyle topu tekrar önünde bulan Duhaney’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL - 32. dakikada Cengiz Ünder’in kaptırdığı topta araya giren Jackson’nın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada Muammer Sarıkaya kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 34. dakikada kaleci Alp Arda’nın pasında topla buluşan Mehmet Yeşil pas atmak isterken araya giren Cengiz Ünder’e çarpan top ağlara gitti. 1-2

41. dakikada İsmail Yüksek’in pasında ceza sahası içi sol tarafından topa buluşan Dzeko’nun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ceza yayı sol tarafından Szymanski önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

GOL - 44. dakikada Serdar Aziz’in pasında sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayı sağ tarafına ilerleyip uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

[Fotoğraf: AA]

GOL - 45+1. dakikada Mert Müldür’ün sağ taraftan çizgiye inip yerden ortasında penaltı noktası gerisinden Dzeko’nun uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-4

[Fotoğraf: AA]

GOL - 46. dakikada ceza yayı üzerine doğru topla birlikte hareketlenen Szymanski’nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-5

[Fotoğraf: DHA]

62. dakikada sol tarafta Ferdi Kadıoğlu’nun pasında topla buluşan İsmail Yüksek, Szymanski’yle yaptığı verkaç sonrası penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.

63. dakikada orta yuvarlaktan topla birlikte hareketlenen Szymanski, ceza sahasına girip sol çaprazda kaleci Alp Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan direkt penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Loshaj’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta araya giren Batshuayi, penaltı noktası üzerinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Deli dk. 60), Ali Yaşar (Coly dk. 52), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao (Emir Gültekin dk. 60), Jackson (Sambissa dk. 76), Ethemi (Mamadou dk. 76)



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Bartuğ Elmaz dk. 88), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Emre Mor dk. 68), Szymanski, Tadic (King dk. 74), Dzeko (Batshuayi dk. 68)



Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 32) (İstanbulspor), Cengiz Ünder (dk. 6, 34, 44 ve 46), Dzeko (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Alp Arda, Coly (İstanbulspor), Bertuğ Elmaz (Fenerbahçe)

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu