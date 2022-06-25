Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe hazırlık maçında KF Tirana ile karşılaşacak
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında bugün Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Ligi'nin son şampiyonu KF Tirana ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, saat 18.00'de başlayacak.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe
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