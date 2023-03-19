Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

Alanyaspor, 6. dakikada Koulouris ile 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de Valencia 65. ve 85. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi. Emre Mor 90+2. dakikada skoru 3-1'e getiren isim oldu.

Sarı lacivertlilerin 35. dakikada Diego Rossi ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı. 60 puanlı lider Galatasaray'ın yenildiği haftada hata yapmayan Fenerbahçe, 54 puana yükselerek aradaki puan farkını da, bir maç eksiğiyle, 6'ya düşürdü.

Ligde 11. yenilgisini alan Alanyaspor 288 puanda kaldı. Ligin ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

Jorge Jesus kırmızı kart gördü, derbide yok

68. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, itirazları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Portekizli teknik adam bu kartın ardından Süper Lig'de ikinci kırmızı kartını görmüş oldu. Jorge Jesus Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"

Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız!



Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 19, 2023

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cavaleiro'nun ortasında Koulouris'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

22. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin ortasında defanstan seken topu önünde bulan Valencia'nun şutununda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı önledi.

43. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden aut çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada sağ kanatta başlayan Fenerbahçe kontratağında Gustavo'nun pasında topla buluşan Emre Mor, hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak kaleci Runarsson topu kurtardı.

PENALTI - GOL 65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in Rassoul tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışında Valencia, topu ağlara gönderdi. 1-1.

Mücadelenin 68. dakikasında hakeme yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak.

70. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nın pasında topla buluşan Koulouris'in şutunda, top az farkla auta çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

VAR KARARI İLE PENALTI - 82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Valencia, Furkan Bayır'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 85. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia topu filelerle buluşturarak maçtaki ikinci golünü attı. 1-2

GOL - 90+2. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emre Mor'un çaprazdan vuruşunda, top kaleci Runarsson'un üzerinden ağlarla buluştu. 1-3

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup;

FENERBAHÇE GALİP!

Sisteminiz sizin olsun!

Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!

Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız. pic.twitter.com/CJ8KjOhp28 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 19, 2023

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Candeias (Dk. 81 Pereira), Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Zinedine Ferhat), Cavaleiro (Dk. 81 Oğuz Aydın), Koulouris (Dk. 89 Ahmed Hassan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Oosterwolde (Dk. 17 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Emre Mor), Arao (Dk. 46 Zajc), İsmail Yüksek, Rossi, Valencia, Pedro (Dk. 46 King (Dk. 78 Serdar Dursun)).

Goller: Dk. 6 Koulouris (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 ve 85 Valencia (penaltıdan), Dk. 90+2 Emre Mor (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Osayi-Samue, Dk. 82 Valencia (Fenerbahçe) Dk. 45+8 Furkan Bayır, 90+6 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 68 Jorge Jesus (teknik direktör) (Fenerbahçe)