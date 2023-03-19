Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atletizmde 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin toplantı yapıldı
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İzmir'de "2024 hedef olimpiyat" konulu toplantı düzenledi.
Federasyonun açıklamasına göre TAF Başkanı Fatih Çintimar; kulüp yöneticileri, teknik kurul, antrenör ve olimpik sporcular ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.
İzmir Performans Merkezi'ndeki toplantılarda 17 antrenör ve 23 olimpik kadro sporcusu yer aldı. Olimpiyata gitmesi düşünülen sporcu ve antrenörlerle görüşmeler yapıldı.
Başkanımız Fatih Çintimar, teknik kurul ile 2024 olimpiyatları için hedef toplantısı gerçekleştirdi pic.twitter.com/sq4OeQJupO— Türkiye Atletizm Fed (@AtletizmTAF) March 19, 2023
Etiketler: Atletizm 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Fransa
Son Haberler
- 17:50
- 17:53
- 17:32
- 17:23
- 17:26
Sıradaki Haber
Fatih Karagümrük-Başakşehir maçından notlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz