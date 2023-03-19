Federasyonun açıklamasına göre TAF Başkanı Fatih Çintimar; kulüp yöneticileri, teknik kurul, antrenör ve olimpik sporcular ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

İzmir Performans Merkezi'ndeki toplantılarda 17 antrenör ve 23 olimpik kadro sporcusu yer aldı. Olimpiyata gitmesi düşünülen sporcu ve antrenörlerle görüşmeler yapıldı.