Kırmızı kart cezalısı Adnan Januzaj ile hafif sakatlığı bulunan Deniz Türüç maç kadrosunda yer almazken, Beşiktaş maçında ilk 11'de yer alan Şener Özbayraklı ve Patryk Szysz ise yedekler arasında yer aldı.

Emre Belözoğlu, bu 4 oyuncunun yerine, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler ve Philippe Keny'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Keny, Danijel Aleksic, Serdar Gürler, Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Karzev ve Mesut Özil de kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Szysz, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Efe Arda Koyuncu, Stefano Okaka, Berkay Aydoğmuş ve Caner Erkin yer aldı.

Berkay Aydoğmuş ilk kez kadroda

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde TFF 2. Lig ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Berkay Aydoğmuş ilk kez maç kadrosuna alındı.

Turuncu-lacivertli ekibin 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu yedekler arasında forma şansı bekledi.