Sivasspor ile MKE Ankaragücü, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı Suat Arslanboğa yönetti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Cofie ile 77. dakikada penaltıdan Saiz kaydetti.

Ligde iki maç sonra kazanan Demir Grup Sivasspor, küme düşme hattından uzaklaştı. Hafta içinde UEFA Konferans Ligi'ne veda eden kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle ligde moral bularak 27 puana yükseldi.

Ligde 13. yenilgisini alan MKE Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada ilk etkili atak Sivasspor'dan geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına ilerleyen Saiz'in pasıyla defansın arkasına sarkan N'Jie, topu kontrol edemeyince defans araya girdi.

8. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Jie'nin plasesinde kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Pozisyonun takibinde Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Gökhan yine gole izin vermedi.

16. dakikada sağ kanatta ilerleyen Murat Paluli, penaltı noktasının gerisindeki N'Jie'yi gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkte Leke James'in önünden auta çıktı.

18. dakikada ceza alanı sol çaprazında Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla hareketlenen Leke James'in uzak direğe doğru vuruşunda, top az farkla dışarıya gitti.

GOL - 23. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Cofie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

26. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren N'Jie'nin ayağının dışıyla vuruşunda, top Hasan Ali Kaldırım'a çarparak kornere çıktı.

29. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Sowe, kaleci Ali Şaşal Vural'ı da geçti ancak düzgün bir vuruş yapamayınca top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Sivasspor, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Saiz'in direkt kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

61. dakikada sağ çaprazda ilerleyen N'Jie'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kelecide kaldı.

70. dakikada ev sahibi ekip bu kez ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Saiz'in şık pasıyla altıpasta topla buluşan N'Jie'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

GOL - 77. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Saiz'in şutunda ceza sahasında elle müdahale olduğuna karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Saiz "panenka" vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+3. dakikada ceza sahasının sağında son çizgiye inen Gökhan Töre'nin içeriye çevirdiği topa son anda Goutas müdahale etti.

Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz (Dk. 88 Hakan Arslan), Cofie, Ulvestad, N'Jie (Dk. 88 Caicedo), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+5 Musa), Leke James (Dk. 82 Yatabare).

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Dk. 59 Bahadır Güngördü), Kitsiou, Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı, Diack (Dk. 72 Djokanovic), Emre Kılınç (Dk. 82 Gökhan Töre), Zahid (Dk. 82 Moussiti-Oko), Wilson (Dk. 59 Chatzigiovannis), Sowe

Goller: Dk. 23 Cofie, Dk. 77 Saiz (penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sedat Ağçay: Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekip karşısında zor bir karşılaşma olacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

Ağçay, zemin anlamında saha şartlarının da takımını biraz yorduğunu vurguladı.

"Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu. Sivasspor bizden daha çok istedi bu maçı ve kazandı. Ankaragücü olarak artık bir hafta yenip, iki hafta yenilip, bir hafta berabere kalma sürecini atlatmamız lazım. Ankaragücü güçlü bir takım ve güçlü bir camia. Ayakta kalmasını bilen camialardan biri."

Ağçay, gelgitlerin olmaması gerektiğini vurguladı.

"Üzerimize düşen hatayı ve suçu alacağız, herkes de üzerine düşeni alacak ama bugün isteyenin aldığı bir maç oldu. Üzüldüğümüz ayrı bir nokta ise Ankara'dan buraya gelen taraftarlarımız var, mutlu dönmelerini isterdik ama bunu yaşatamadık onlara, bunun için de çok üzgünüz, onlardan özür dileriz."

Mecnun Otyakmaz: Kazandığımız için çok mutluyuz

Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti.

"Bundan önceki deplasman karşılaşmalarından maalesef puan alamamıştık. Bize yakışmıyor ama maalesef ligin dibi ile ilgili hesaplamalar yapıyoruz. Bu da dolayısıyla Ankaragücü'nü bize rakip yapıyor. Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı kazandığımız için çok mutluyuz."

Otyakmaz, ligde milli maç arasına gireceklerini hatırlattı.

"Maalesef lig bu sezon inanılmaz derecede oyuncularımızı etkiledi. Hem Avrupa'da hem de kupada mücadele ediyor olmamız, Dünya Kupası'ndan dolayı 1 ay ara verilmiş olması, bundan sonra da depremden dolayı yine 1 ay ara verilmiş olması bizi olumsuz etkiledi. Yani oyucularımız 3-4 gün maç oynuyor, 20-25 gün dinleniyor. Yine bugün bir maç daha oynadık ve yine 20 gün bir aramız var. Bu yüzden futbolcularımıza da formsuz oldukları için kızamıyoruz. Maç eksikleri var."

Otyakmaz, bundan sonra önlerinin açık olduğuna inandıklarını dile getirerek, ligi sıkıntı yaşamadan tamamlamak istediklerini kaydetti.

"Avrupa'ya tekrar gitmeyi çok isteriz"

Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelelerine değindi.

"Önümüzdeki yıl da Avrupa'ya gidebilecek olmamız bizim için çok önemli. İnanılmaz zor bir sezon yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntılarımız da hat safhada. O yüzden hem ekonomik açıdan hem de ülkemizi temsil etme gururu açısından Avrupa'ya tekrar gitmeyi çok isteriz. Dolayısıyla kupaya asılacağız."

"Taraftarlarımız inşallah bu olaydan ders çıkarmışlardır"

Otyakmaz, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeleri gerektiğinin altını çizerek Fiorentina maçında sahada yaşanan olumsuzluklara değindi.

Otyakmaz, maçta sahaya inen 2 taraftarın kendilerini Avrupa'ya mahcup ettiğini vurguladı.

"Takımımız gruptan çıkmayı başardı ama maalesef tribünlerde yaşadığımız olumsuz olay, iki tane Sivas doğumlu olmayan şahsın yapmış oduğu negatif olay bizi Avrupa'ya karşı mahcup etti. O yüzden çok üzgün olduğumuzu da söylemek isterim. Bir de futbolcunun yaralanmış olması da bizim için çok üzüntü verici. Şu anda tutuklandılar. Neden bu olayı yaptıkları sorulduğunda maçın sonucunu hazmedemediklerini söylemişler. Gururlu insanlar ama şimdi orada belki de paspas yapıyorlar. O gururları ne halde merak ediyorum. Kimsenin cezaevinde olması bizi mutlu etmez ama bu tip meseleler ibret olması ve savunmamız açısından çok önemliydi. Taraftarlarımız inşallah bu olaydan ders çıkarmışlardır."