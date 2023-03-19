Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan Rosier’in değerlendirmesinde, kistik oluşum tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Fransız oyuncunun tedavi süreci devam ediyor.

İstanbulspor maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Tayyip Talha Sanuç’un MR görüntülemesinde ise gerilme ve kanama tespit edildi.