Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber
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Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımı oyuncuları Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan Rosier’in değerlendirmesinde, kistik oluşum tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Fransız oyuncunun tedavi süreci devam ediyor.
İstanbulspor maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Tayyip Talha Sanuç’un MR görüntülemesinde ise gerilme ve kanama tespit edildi.
Valentin Rosier ile Tayyip Talha Sanuç’un Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 19, 2023
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Etiketler: Beşiktaş
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