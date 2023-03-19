Şampiyonaya, bedensel engeli bulunan 70'in üzerinde bilek güreşi sporcusu katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Başiskele Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Parabilek Milli Takımı'nın da belirlenmesinde önemli rol oynayan şampiyonaya, Türkiye'nin her dört bir yanından gelen 70'in üzerinde bedensel engelli sporcu katıldı.