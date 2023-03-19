Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Belçika'nın Lommel kentinde düzenlenen turnuvada 13'ü erkek, 8'i kadın olmak üzere 21 milli sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcular, G2 kategorisindeki zorlu organizasyonu 1 altın ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlarda 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel altın madalya kazanırken, 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Erkeklerde ise 68 kiloda Ferhat Can Kavurat, +87 kiloda da Emre Kutalmış Ateşli bronz madalya aldı.