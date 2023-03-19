Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 170 tekvando sporcusunun kuşak terfi heyecanı
Konya'da Meram Belediyesporlu 170 tekvando sporcusu kuşak terfi heyecanı yaşadı.
Meram Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde kuşak terfi töreni yapıldı.
Törene Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ve Tekvando İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer, antrönerler ile sporseverlerin de katıldığı ifade edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ahmet Şenyiğit, gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını, gençlere birçok imkan sunduklarını dile getirdi.
İsmail Hakkı Mermer de sporcularının gelecekte Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğine inandığını belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Konya
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