Meram Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde kuşak terfi töreni yapıldı.

Törene Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ve Tekvando İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer, antrönerler ile sporseverlerin de katıldığı ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Şenyiğit, gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını, gençlere birçok imkan sunduklarını dile getirdi.

İsmail Hakkı Mermer de sporcularının gelecekte Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğine inandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]