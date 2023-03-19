Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle İsmail Necati Efendi Yurdu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, TSF Başkanı Gülkız Tulay ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, depremzedelere satranç takımı hediye etti.

Tulay, proje kapsamında federasyon yöneticilerinin illerde depremzedelerin yerleştirildiği yurtları ziyaret etmeye ve çocuklara satranç takımlarını ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Yurtlarda kalan depremzedelerle bir araya gelerek sohbet ettiklerini anlatan Tulay, çocuklara satranç takımı verdiklerini bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Güven de kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Tulay ve yönetim kurulu üyelerinin, yurtta oluşturulan satranç sınıfında eğitim alan depremzede çocuklarla bir araya geldiğini kaydetti.