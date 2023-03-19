Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 45+4. dakikada penaltıdan Borini ile 90+2. dakikada Diagne kaydetti. Medipol Başakşehir'in gollerini ise 42. dakikada Aleksic ile 90+1. dakikada Serdar Gürle attı.

Bu beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkartan Fatih Karagümrük, 31 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkan Başakşehir ise puanını 41 yaptı.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

İki ekip Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadelenin normal süresi 1-1, uzatmalar ise 2-2 sona ermişti. Medipol Başakşehir penaltı atışları sonrasında turu geçen taraf olmuştu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakika soldan kazanılan korner atışında Aleksic topun başına geçti. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu ancak Diagne son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

17. dakikada Başakşehir bir kez daha etkili geldi. Serdar Gürler'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Figueiredo, kale sahası önündeki Aleksic'e kafayla indirdi. Bu futbolcunun yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic, soldan ceza alanına giren Figueiredo'ya pasını aktardı. Brezilyalı futbolcu çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

GOL - 42. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Keny'nin kafayla indirdiği top Figueiredo'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazına gönderdiği ortada Serdar Gürler bekletmeden kafayla Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1.

PENALTI - 45+2. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Colley'nin arka direğe ortasında Borini, Keny'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 45+4. dakikada kullanılan penaltı atışında Borini, topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Biglia'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Keny, kale sahası önüne hareketlenen Figueiredo'ya ortaladı. Bu futbolcunun sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

56. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Borini, ceza sahası önüne gelip uzaktan sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.

65. dakikada Aleksic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Figueiredo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Batuhan'ın açıldığını gören Brezilyalı futbolcu aşırtma bir vuruş yapmak istedi ama Baniya son anda topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

68. dakikada Medipol Başakşehir atağında top direkten döndü. Aleksic'in soldan kullandığı serbest atışta Ahmed Touba kafayla kale sahası içine indirdiği topa Mahmut Tekdemir'in çaprazdan sert vurdu ama meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

[Fotoğraf: İHA]

86. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ricci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ljajic bekletmeden sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan'ın uzanarak müdahale ettiği top Diagne'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

GOL - 90+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in bekletmeden kullandığı taç atışında sol kanatta topla buluşan Berkay Özcan son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

GOL - 90+2. dakikada bu kez Fatih Karagümrük golü buldu. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazında Borini'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Volkan Babacan topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Bu pozisyonda Diagne aşırtma bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 2-2

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Erdem

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 71 Ozdoev), Ricci (Dk. 90+5 Nicholas), Shukurov (Dk. 90+4 Feghouli), Colley (Dk. 75 Ljajic), Borini, Diagne

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Biglia (Dk. 78 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Keny (Dk. 77 Szysz), Aleksic, Serdar Gürler (Dk. 90+4 Okaka), Figueiredo

Goller: Dk. 42 Aleksic, Dk. 90+1 Serdar Gürle (Medipol Başakşehir), Dk. 45+4 Borini (penaltıdan), Dk. 90+2 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 8 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 9 Rayyan Baniya, Dk. 74 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)