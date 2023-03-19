Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
6. Climbolic Efes Ultra Maratonu tamamlandı
[Fotograf: AA]
İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu ikinci günkü yarışlarla sona erdi.
Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla dün 27, 42, 61 ve 120 kilometrelik parkurlarda mücadelelerin gerçekleştirildiği organizasyonda bugün de 6 ve 12 kilometrelik parkurlar koşuldu.
Organizasyonda parkurlara göre ilk 3'ler şöyle:
6 kilometre: 1. Kerem Baybatur, 2. Osman Erkam Şafak, 3. Murat Kıvanç Aydın
12 kilometre: 1. Bedri Şimşek, 2. Mehmet Aydıngör, 3. Ayhan Çalışkan
27 kilometre: 1. Stroia Alexandro (Romanya), 2. Oktay Fırat, 3. Murat Yıldız
42 kilometre: 1. Leonard Mitrica (Romanya), 2. Valentin Toma (Romanya), 3. Özgür Özdoğan
61 kilometre: 1. Kamil İnak, 2. Navil Saimukhametov, 3. Savaş Akbaş
120 kilometre: 1. Cevdet Alyılmaz, 2. Cengiz Akyüz, 3. Ahmet Say
Etiketler: İzmir
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