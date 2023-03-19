Alanya Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışlara, 20 kilometrelik yarı maratonda 168, halk koşusunun 2 ile 5 kilometrelik yarışlarına ise 400 sporcu katıldı.

Yarı maraton yarışında erkeklerde 1.09.33'lük derecesiyle Ali Şimşek birinci, 1.11.14 ile Bekirhan Kabadayı ikinci ve 1.11. 38 saniyeyle Bogdan Kovalenko üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 1.37.13 34 ile Evgenia Riazanova birinciliği, 1.38.40'lık derecesiyle Svetlana Zakhvataeva ikinciliği ve 1.42. 19 ile Olga Boldyreva üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol üyeleri verdi.