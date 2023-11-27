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Spor
AA 27.11.2023 15:42

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının tekrar edilmesini istedi

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, Vavacars Fatih Karagümrük Takımı’nın kabul etmesi halinde rakipleri ile Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yaptıkları maçın tekrar oynatılması için hazır olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının tekrar edilmesini istedi
[Fotograf: AA]

Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, VavaCars Fatih Karagümrük ile dün oynakları maçın 53. dakikasındaki tartışılan pozisyonla ilgili açıklamada bulundu.

Kızılhan, sezonun ilk haftasından itibaren aleyhlerinde kararlar verildiğini savundu.

"Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir. Bu yolla, Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması, takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir."

"VAR kayıtları açıklansın"

Kızılhan, karşılaşmanın 53. dakikasında oluşan pozisyonun ve tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını beklediklerini belirtti.

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Vavacars Fatih Karagümrük Takımı’nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."


Fenerbahçe'de Nordsjaelland mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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