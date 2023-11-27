Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının tekrar edilmesini istedi

Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, VavaCars Fatih Karagümrük ile dün oynakları maçın 53. dakikasındaki tartışılan pozisyonla ilgili açıklamada bulundu.

Kızılhan, sezonun ilk haftasından itibaren aleyhlerinde kararlar verildiğini savundu.

"Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir. Bu yolla, Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması, takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir."

"VAR kayıtları açıklansın"

Kızılhan, karşılaşmanın 53. dakikasında oluşan pozisyonun ve tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını beklediklerini belirtti.

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Vavacars Fatih Karagümrük Takımı’nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

Genel Sekreterimiz, Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.



https://t.co/ROY0U9rUiv pic.twitter.com/xUa2vRDT1g — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 27, 2023

Fenerbahçe'de Nordsjaelland mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.