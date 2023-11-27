Türkiye Motokros Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre organizasyonun Afyonkarahisar'daki 5. ayak final yarışları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, 2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan sporcular belli oldu.
Sınıflarını şampiyon tamamlayan sporcular şöyle:
MX1: Aleksandr Kurashev
MX2: Ata Yağız Kuzu
MX2 junior: Ömer Uçum
MX: Arif Şişman
Senior: Volkan Özgür
Kadınlar: Selen Tınaz
Veteran: Ceyhun Kalfalı
50cc: Ahmet Hasan Yıldız
65cc: Berat Destan Şenkalaycı
85cc: Efe Okur
Organizasyonda kulüpler sıralamasında ise Yeditepe Motor Sporları Kulübü birinciliği elde etti.