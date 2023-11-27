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Spor
AA 27.11.2023 13:56

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2023'ün şampiyonları belirlendi.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre organizasyonun Afyonkarahisar'daki 5. ayak final yarışları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, 2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan sporcular belli oldu.

Sınıflarını şampiyon tamamlayan sporcular şöyle:

MX1: Aleksandr Kurashev

MX2: Ata Yağız Kuzu

MX2 junior: Ömer Uçum

MX: Arif Şişman

Senior: Volkan Özgür

Kadınlar: Selen Tınaz

Veteran: Ceyhun Kalfalı

50cc: Ahmet Hasan Yıldız

65cc: Berat Destan Şenkalaycı

85cc: Efe Okur

Organizasyonda kulüpler sıralamasında ise Yeditepe Motor Sporları Kulübü birinciliği elde etti.

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