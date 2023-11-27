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Spor
TRT Haber 27.11.2023 13:33

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada: "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özdeş yönetiminde bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan toplayan İstanbul ekibi, 8'inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünde ligdeki son 3 maçtan mağlup ayrılmıştı.


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