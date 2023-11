A Milli Kadın Futbol Takımı'nda hedef 6'da 6

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen medya günü organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantilemelerinin ardından 2. Grup'taki yeni hedeflerinin 6'da 6 yapmak olduğunu belirtti.

"Çok güzel günler yaşıyoruz"

Kıragası, grupta 4'te 4 yaptıkları için mutlu olduklarını aktardı.

"Çok güzel günler yaşıyoruz. 4'te 4 yaptık, B Ligi'ne yükseldik. Grubu 6'da 6 yaparak bitirmeyi hedefliyoruz. Sizlerin yakından takip ettiği gibi her oynadığımız maçta artan ilgiyi görmek, seyirci rekorlarını kırmak son derece mutluluk verici."

Kıragası, kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Bizler kadın milli takımı olarak çıktığımız her maçta muhakkak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sadece maç kazanmak değil, amacımız kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmek ve gelecek nesillere en iyi şekilde mesaj verebilmek. Bir kadın ve bir teknik direktör olarak en önemli misyonlarımdan bir tanesi, ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm kız çocuklarına ulaşıp, onları futbolla tanıştırmak. Tabii en iyi rol modellerinin de kendi takımımızdaki oyuncularımız olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu güzel günleri iyi değerlendirip kadın futbolunu daha da yukarılara çıkarmak hedefimiz."

"Öncesine göre oyunumuz şimdi biraz daha oturdu"

Kıragası, Uluslar Ligi'nde yer alan 51 takımdan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sadece 6 ekibin 4'te 4 yaptığının hatırlatılması üzerine konuştu.

"Bu, bizim için bir proje. Uluslar Ligi'ne başlamadan önce stratejimizi ve hedeflerimizi buna göre planlamıştık. 2020 senesinden beri ekibimle beraber hedefimiz, katıldığımız her mücadelede üstüne koymak ve oyun planımızı gerçekleştirmek. Öncesine göre oyunumuz şimdi biraz daha oturdu. C Ligi'ne göre bir oyun anlayışımız var. Tamamen C Ligi'nde oynayacağımız takımlara göre yerleştirdiğimiz bir oyun stilimiz var. Bunun karşılığını görmek çok kıymetli."

Kıragası, kadro planlamalarında titiz davrandıklarını ifade etti.

"Biz kadınlar işlerinde biraz daha titiz olup her ayrıntıya dikkat ettiğimiz için şunu söyleyebilirim, 4'te 4 bizim için sürpriz değil. 6'da 6 olmasını planlıyoruz ki bu da bizim için sürpriz olmayacak. Zaten grubumuzdaki hedefimiz buydu. Nakış işler gibi en ince ayrıntısına kadar bir kadro oluşturduk. Kadro planlamamızı ve oyuncu sirkülasyonumuzu buna göre yapınca keyifli sonuçlar geldi."

Kıragası, "Takımda adaptasyon sürecini nasıl başardınız?" sorusuna yanıt verdi.

"Adaptasyon bizim için kolay bir süreç. Yıllardır bir arada oynayan bir kadromuz var. Sadece yeni gelen arkadaşlar adaptasyonlarını çok hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyor. Biz iletişimin çok önemli olduğunu bilen bir ekibiz. Ekipteki herkes çok ciddi bir çaba sarf ediyor."

"Planlarımızı yaptık"

Kıragası, grupta kalan son iki maçı da değerlendirdi.

"Litvanya maçında duran toplarımıza kadar detaylı planlamamız var. Mersin'de ise kendi seyircimiz önünde yine bir katılım rekoru kırıp onların karşısında baskı yapan, golü arayan bir süreç istiyoruz. Planlamalarımızı yaptık. 6'da 6 yaptığımda bu sefer yanımda ekibimle beraber konuşacağım. Sizlerin karşısına onlarla birlikte çıkmak istiyorum."

Kıragası, 5 Aralık'ta Mersin'de oynayacakları Gürcistan maçının öneminin büyük olduğunu belirtti.

"6'da 6 yapacağımız çok önemli bir maça çıkacağız. Mersin halkının bizleri yalnız bırakmamalarını, bizleri desteklemelerini ve oyuncularımızın mücadelesine ortak olmalarını istiyoruz."