Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Rossi, 45+3, 45+9 (Penaltı) ve 51. dakikalarda Serdar Dursun, 65. dakikada Enner Valencia ve 76. dakikada Nazım Sangare'den geldi.

Çaykur Rizespor'da maçın ilk dakikasında Fabricio Baiano kırmızı kart gördü.

Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma rakip olduğu iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Valencia'nın golünde asist yapan isim olan Arda Güler asist sayısını 3'e çıkardı. Genç yıldız bu sezon 6 gole doğrudan katkı yaptı. (3 gol, 3 asist)

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae gördüğü sarı kartın ardından Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla ligde son 10 maçta 9. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 65 yaptı. Çaykur Rizespor ise haftayı 30 puanla kapattı.

Fenerbahçe 35. haftada Gaziantep FK'yı konuk ederken, Çaykur Rizespor, Göztepe'ye konuk olacak.