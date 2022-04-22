Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK-Göztepe maçını öğrenciler ücretsiz izleyecek
Gaziantep FK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Göztepe karşılaşmasının öğrencilere ücretsiz olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm öğrencilerimize Göztepe maçında biletler ücretsiz. Öğrenciler, maç günü Kalyon Stadı'ndaki Passolig gişelerine öğrenci kartlarıyla giderek vizeli Passolig kartlarına ücretsiz bilet tanımlatabilecek." ifadeleri yer aldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm öğrencilerimize Göztepe maçında biletler ücretsiz!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 22, 2022
Öğrenciler, maç günü Kalyon Stadyumu’ndaki Passolig gişelerine öğrenci kartlarıyla giderek vizeli Passolig kartlarına ücretsiz bilet tanımlatabilecek. pic.twitter.com/dViweeEeVR
Etiketler: Gaziantep FK Göztepe Süper Lig 23 Nisan
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