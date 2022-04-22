UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın, 17 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1 yenilerek organizasyona veda ettiği maçtaki olaylarla ile ilgili karar duyuruldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından alınan karara göre, Galatasaray-Barcelona maçı sırasında sahaya nesne fırlatılan Nef Stadı'ndaki Doğu tribününden 2 yıl içerisinde oynanacak ilk Avrupa kupası maçında en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.

UEFA, Galatasaray'a kısmi saha kapatma cezası dışında 20 bin euro da para cezası verdi.