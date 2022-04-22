Beşiktaş'ta gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Teknik direktör Valerien Ismael, pazartesi günü oynanacak mücadelede 11'de değişiklik yapacak.

Fransız çalıştırıcı, siyah beyazlıların başında yer aldığı 3 maça da aynı kadroyla çıkmıştı. Sadece GZT Giresunspor mücadelesinde cezalı olduğu için Welinton yer almamıştı.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında Alex Teixeira'yı yedek kulübesine çekecek. Ismael'in, Brezilyalı oyuncunun yerine Larin ve N'Koudou arasında tercih yapacak.

Yedek kaldığı için mutsuz olan Miralem Pjanic, antrenman temposunu yükseltti. Fransız teknik adam, Kasımpaşa maçında 32 yaşındaki futbolcuyu 11'de görevlendirebilir.

Valerien Ismael, kararını maçtan 1 gün önce yapılacak taktik antrenmanda verecek. Pjanic'in oynaması halinde Can Bozdoğan kulübede oturacak. Bu durumda 3 yerli oyuncu kuralı nedeniyle 11'de başka değişiklikler de yaşanabilir.

Diğer yandan Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı öncesinde 9 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Josef de Souza, Güven, Larin, Can, Rosier, Rıdvan, Atiba, Alex Teixeira ve Oğuzhan kart görmeleri durumunda 35. haftada oynanacak Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek.