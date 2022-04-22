Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savaştan kaçan Ukraynalı sporcular İstanbul'da kampa girdi
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı, ülkelerindeki savaş nedeniyle Paris Paralimpik Oyunları'na İstanbul'da hazırlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, savaştan kaçan paralimpik yüzücüler Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde kampa girdi.
[Fotoğraf: AA]
Savaş sebebiyle mağdur olan, 8-24 yaşlarında 7 sporcu ve 3 antrenörün kamp için 17 Şubat'ta İstanbul'a geldiği aktarılan açıklamada, sporcular Kasımpaşa Spor Kulübü tesislerinde konakladı.
Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanan sporculara ihtiyaç duydukları malzeme desteği de verildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ukrayna Rusya İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son Haberler
- 15:45
- 15:46
- 15:39
- 15:41
- 15:34
Sıradaki Haber
Fatih Karagümrük Giresunspor'u konuk edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz