İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, savaştan kaçan paralimpik yüzücüler Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde kampa girdi.

[Fotoğraf: AA]

Savaş sebebiyle mağdur olan, 8-24 yaşlarında 7 sporcu ve 3 antrenörün kamp için 17 Şubat'ta İstanbul'a geldiği aktarılan açıklamada, sporcular Kasımpaşa Spor Kulübü tesislerinde konakladı.

Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanan sporculara ihtiyaç duydukları malzeme desteği de verildi.

[Fotoğraf: AA]