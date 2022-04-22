Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçak ringe döndü, Mike Tyson yolcu ile kavga etti
Eski boksör Mike Tyson uçakta bir yolcu ile kavga etti. Uçaktaki gerilim dolu anlar kameraya yansıdı.
55 yaşındaki eski boksör Mike Tyson uçakla San Francisco Havalimanın'dan Florida'ya uçuyordu.
Arkasındaki genç yolcu, önce Tyson'dan imza istedi. Ardından türlü hareketlerle boksörü kızdırdı.
İddiaya göre sürekli konuşan yolcu Tyson'ın uyarılarına rağmen sabrını taşırdı. Bir anda ayağa kalkan Tyson yolcuyu dövmeye başladı.
Çevredekiler ünlü boksörü zor sakinleştirdi. Yüzünden yara alan yolcu Tyson'dan şikayetçi oldu.
Etiketler: ABD Mike Tyson
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