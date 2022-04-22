55 yaşındaki eski boksör Mike Tyson uçakla San Francisco Havalimanın'dan Florida'ya uçuyordu.

Arkasındaki genç yolcu, önce Tyson'dan imza istedi. Ardından türlü hareketlerle boksörü kızdırdı.

İddiaya göre sürekli konuşan yolcu Tyson'ın uyarılarına rağmen sabrını taşırdı. Bir anda ayağa kalkan Tyson yolcuyu dövmeye başladı.

Çevredekiler ünlü boksörü zor sakinleştirdi. Yüzünden yara alan yolcu Tyson'dan şikayetçi oldu.