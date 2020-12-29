Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, düzenlenecek piyangoyla otomobil, cep telefonu, PlayStation, televizyon gibi birçok hediyeyi kazanma şansı ve futbolcularla çevrim içi görüşme fırsatı yakalayacak.

Organizasyonun Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtımında Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile Nesine.com Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Kızılhan, Nesine.com'un Türk sporuna en çok katkı yapan markaların başında geldiğini belirtti.

"Türk sporunun en önemli markası olan Fenerbahçe'miz ile Türk sporuna çok ciddi katkıları olan bahis sektörünün lider markası Nesine, hem spora hem de markalara katma değer oluşturmak adına efektif bir iş birliği yürütüyor."