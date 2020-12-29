Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25-26 ve 27 Aralık'ta İstanbul Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'na, Antalyaspor Kulübü Yüzme Takımı 12 sporcuyla katıldı.

Antalyasporlu yüzücüler yeni rekorlar ve başarılar elde ederek ailelerini, antrenörlerini ve Antalyaspor camiasını gururlandırmayı başardı.

Süpürgeci ve Albayrak'tan 4 yeni rekor

Müsabakalar sonucunda 13 yaş bayanlar kategorisinde, 1500 metre serbest stilde Sevim Eylül Süpürgeci, 17.14.12 olan kendi rekorunu geliştirerek, 17.08.83'lük derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.

[Fotoğraf: AA]

Emir Batur Albayrak ise 13 yaş erkekler kategorisinde 1500 metre serbest sitilde 16.18.98 olan kendi rekorunu geliştirerek, 16.09.73’lük dereceye ulaştı. Albayrak, 800 metre serbest stilde de 08.31.07 olan kendi rekorunu 08.30.33’lük dereceyle 400 metre serbest stilde ise 04.12.04 olan yine kendi rekorunu 04.07.63’lük dereceye geliştirdi ve 3 Türkiye rekoru birden kırdı.

Tüm sporcular barajı geçti

Antalyaspor kafilesindeki tüm sporcular, en iyi yüzücülerinin katıldığı finallere katılım barajını geçerek, üçüncü gün finallerine katıldılar ve elde ettikleri derecelerle milli takım kadrosuna seçilebilmek için ellerinden gelen en iyi performansı gösterdi.

Ahmet Ege Güldağ, Atakan Ercan, Azra Karabulut, Deniz Efe, Poyraz Şan Aşkın, Egemert Öztürk, Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, Gülin Naz Ünalmış, İpek Derin Eğin, Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan katılım barajını geçmeyi başardı.