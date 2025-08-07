Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi

Ev sahibi Feyenoord maça “Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Stejin, Timber, Moussa, Sauer, Ueda’ ilk 11’iyle çıktı.

Fenerbahçe ise mücadeleye “İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri” ilk 11’iyle başladı.

Maça pozisyonlar bularak başlayan Feyenoord, 19’uncu dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Timber, Fred’i geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Mert Müldür’e de çarpan top kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sağından ağlarla buluştu: 1-0. Fenerbahçe’nin 41’inci dakikada En Nesyri ile bulduğu gol öncesinde İrfan Can Kahveci’nin ofsayt pozisyonunda olması sebebiyle geçersiz sayıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Feyenoord’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde topa hakim olan ve pozisyon arayan ekip Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe aradığı golü 86'ncı dakikada buldu. Sol kanattan Brown'un çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Amrabat'ın sağ ayağının üstüyle çektiği sert şut fileleri havalandırdı: 1-1. Feyenoord, Hadj Moussa'nın golüyle tekrardan öne geçti. 90 1'inci dakikada Hadj Moussa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. Maçın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve Hollanda temsilcisi Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Yeni transfler ilk resmi maçlarına çıktılar

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Archie Brown, Jhon Duran ve Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına çıktılar. Archie Brown mücadeleye ilk 11’de başlarken Jhon Duran ve Nelson Semedo 59’uncu dakikada oyuna dahil oldu.