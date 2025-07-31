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Spor
AA 31.07.2025 22:59

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilerek elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

İstanbul'daki 4-2'lik maçın Polonya'nın Krakow şehrinde oynanan rövanşının 12. dakikasında Kevin, 45+2'de Elias'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde giden Ukrayna ekibi, mücadeleyi bu skorla kazanarak UEFA Avrupa Kupası'nda yoluna devam etti.

İkinci yarıya Demir Ege Tıknaz-Amir Hadziahmetovic değişikliğiyle başlayan Beşiktaş, kalan dakikalarda turu getirecek golleri bulamayınca organizasyondan elendi.

Sezon parlak başlamadı

2025-26 sezonun ilk resmi maçlarını Shakhtar Donetsk ile oynayan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı iki maçta da varlık gösteremedi.

İki müsabakada aldığı yenilgilerle taraftarının tepkisini çeken Beşiktaş, kalesini de gole kapatamadı. İlk maçta Ukraynalı rakibinden 4 gol yiyen Beşiktaş, ikinci maçta da kalesinde 2 gol gördü.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde

Shakhtar Donetsk'e elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Konferans Ligi 3. turundan organizasyona katılacak siyah-beyazlı ekip bu turda İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla play-offlara kalmak için mücadele edecek.

St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi ilk turunda Litvanya ekibi Hegelmann Litauen'i, 2. turunda ise Estonya'nın Kalju'yu eleyerek 3. tura yükseldi.

Shakhtar Donetsk yine yenilmedi

Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna temsilcisi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 10 kez karşılaşırken bu maçlardan 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Shakhtar Donetsk, bu maçlarda kalesinde 3 gol görürken toplam 23 gol sevinci yaşadı.

Ukrayna takımlarına şansı tutmuyor

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ve Shakhtar Donetsk ile 2'şer kez olmak üzere toplam 16 kez karşılaştı.

"Kara kartal", UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik 9 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 14 kez rakip ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 36 gol gördü.

Avrupa'da yine kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde oynadığı 24 karşılaşmada sadece 4 maçta gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.

2023-24 sezonunda KF Tirana, Dinamo Kiev ve Lugano maçlarında kalesini savunmayı başaran "Kara kartal", 2024-2025'te ise Olimpik Lyon karşısında müsabakayı gol yemeden noktaladı.

Beşiktaş, son 24 karşılaşmada kalesinde 44 gol görürken rakip ağları 41 kez havalandırdı.

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