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Spor
AA 31.07.2025 22:21

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i 75 milyon euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Galatasaray'ın yapılan anlaşmayla golcü futbolcuya her bir sezon için net 15 milyon, sadakat primi 1 milyon ve imaj hakkı ücreti olarak da 5 milyon euro ödeme yapacağı aktarıldı.

Victor Osimhen, geçen sezon kiralık giydiği sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol kaydetti.

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