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Spor
AA 15.06.2023 05:59

Fenerbahçe Braga ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Bruma'nın transferi için Braga ile anlaştı.

Fenerbahçe Braga ile anlaştı
[Fotograf: TRT SPOR]

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna'nın Portekiz Kulübü SC Braga'ya 6,5 milyon avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında transfer edilen Bruma, sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi olmak üzere sadece 5 maçta görev alabildi.

Bruma, devre arasında ise Portekiz ekibi Braga'da kiralık olarak forma giymişti.

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