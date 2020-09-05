Fenerbahçe’de, transfer operasyonu devam edecek. Tolgay, Alper ve Mevlüt ile yolları ayıran sarı lacivertliler, bir yandan da kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hücum hattının sağ tarafına uzun süredir oyuncu bakan Fenerbahçe, 5 Ekim'e kadar o bölgede görev yapan bir ismi renklerine bağlamayı planlıyor.

Stoper bölgesinde sayısal anlamda geride kalan sezonda zorlanan sarı lacivertliler, transfer sezonu bitmeden en az bir takviye de oraya yapacak.

Gökhan Gönül’ü de yedeklemek isteyen Fenerbahçe, sağ bek için de arayışlarına devam ediyor.

Vedat Muriç’in takımdan ayrılmasının ardından o bölgeye de 2 takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, başta Zahavi başta olmak üzere birçok alternatif belirledi.

Hem gidecek hem de gelecek oyuncuların olacağı Fenerbahçe’de, Kosovalı golcünün satışı ile birlikte transferde hareketlilik artacak.