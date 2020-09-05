Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan’da yayın yapan bir spor kanalına konuşan Cengiz, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Neftçi Bakü eşleşmesi hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"Neftçi Bakü, bizim kardeşimiz. Netfçi'nin her zaman başarılı olmasını isterim. İran'da da Tractor çok başarılı oldu, mutlu olduk. Bu eşleşmeden dolayı çok mutluyuz"

Cengiz, orta sahaya transfer konusuna da değindi.

"Santrfor yokken ligin en çok golünü attık, defans yok dendi, ligin en az gol yiyen takımı olduk. Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var, inşallah taraftarı mutlu edeceğiz"

Cengiz, "Azerbaycan'dan oyuncu transfer etmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt verdi.

"Bizim öz kaynaklarımıza dönmemiz gerekir. Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a... Bizim scout ekiplerimizin incelemesi gerekir. Çalışmalarımız olacak."