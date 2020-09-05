Koronavirüs Erzurum'da bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne de girdi. Yaklaşık 50 sporcunun kamp yaptığı tesiste bazı isimlerde semptomlar görüldü.

Yapılan testlerin ardından 5 sporcunun sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine yetkililer, kampı sonlandırdı ve sonuçları negatif çıkan isimleri evlerine gönderdi.

Beş sporcu ise kamp gördükleri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde karantinaya alındı.

Sıla Kara: Nefes almakta çok zorlandım

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerden milli kayakçı Sıla Kara yaşadıklarını anlattı.

"Çok ağır semptomlar geçirdim. Nefes almakta çok zorlandım. Antrenmanlarda Palandöken Dağı'nın zirvesine koşarak çıkan biri olarak bu hastalığa yakalansam hafif atlatırım diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Kimse bu hastalık bana bulaşmaz demesin ve gençliğine güvenmesin. Karantinanın 11'inci günündeyim hâlâ nefes almakta zorlanıyorum. Sporcu olmama rağmen çok ağır oldu. Milli Olimpiyat Komitesi, federasyonumuz ve ildeki yetkililerin bize gösterdiği yakın ilgi ve psikolojik destek için teşekkür ederim. Benim tek isteğim; yaşlısı genci demeden herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesi."

