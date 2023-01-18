Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Monaco ise averajla beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı.