Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Monaco'yu konuk edecek
[AA arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 19 Ocak Perşembe günü Fransa'nın Monaco ekibini ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Monaco ise averajla beşinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Avrupa Kupaları
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