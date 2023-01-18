Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında böyle bir yenilginin ardından çıkıp konuşmanın kolay olmadığını ifade etti.

Maça başladıktan çok kısa bir süre sonra 3 tane şans yakaladıklarını ve 4 korner pozisyonu bulduklarını anlatan Farioli, "İyi başlamıştık maça ama tabii ki Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı oynadığınızda küçük detaylarla maçı çözebiliyorlar. Bir tane duran top, bir tane inanılmaz bireysel yetenekli bir oyuncunun kendi başına yarattığı pozisyon. Bunlara engel olamadık ama takımımın reaksiyonu inanılmazdı." dedi.

"Bazı kart pozisyonları bence tartışmaya açık pozisyonlardı"

Bazı bölümlerde Galatasaray'ı kendi sahalarına hapsettiklerini kaydeden Farioli, şunları söyledi:

"Çok fazla şans ürettik. Bunun dışında maç içerisinde birkaç aksiyon oldu. Benim kitapta okuduğum kurallarla sahada gördüğüm kurallar bazen aynı olmuyor. Özellikle bir penaltı pozisyonu ve bazı kart pozisyonları bence tartışmaya açık pozisyonlardı ama yine de ben takımımla gurur duyuyorum. Sahaya yansıttıkları enerji, tutku, atmosfer inanılmazdı. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bugün inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Çok büyük bir şova çevirdiler maçı bizim için. Tabii ki sonuçtan dolayı üzgünüz. Bence bugün biraz daha fazla şeyi hak etmiştik."

"Her zaman hak eden kazanmıyor"

Bir gazetecinin maç sırasında yedek kulübesinden taraftara yönelik hareketin ne olduğuna yönelik soruya Farioli, "Taraftarlarımızdan ekstra bir şey istedim. Çünkü oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim. Özellikle Yusuf 2 bin metrelik yüksek hızda koşu seviyelerine ulaştı. Sadece Yusuf değil birçok oyuncumuz. Şu anda isim vermekte zorlanıyorum. Taraftarlarımızdan da küçük bir ekstra istedim. Aslında istediğim buydu bizi biraz daha ittirsinler, bize biraz daha güç versinler. O yüzden yardımcım Alican'a söyledim gitsin ve taraftarlarla konuşsun diye. Onlardan da ekstra bir efor istedim aslında amacım buydu." yanıtını verdi.

Farioli, maçla ilgili çok şikayetinin olmadığını, ligin liderine karşı kaybettiklerini ifade ederek, "Herkesi yenen bir takıma kaybettik, kaybederken de onların işini çok zorlaştırdık. O yüzden ben takımımla çok gurur duyuyorum. Taraftarlarımız da inanılmaz bir şov oluşturdular. Biz de buna iyi bir tempoyla karşılık verdik. Dediğim gibi üzgünüm. Çünkü biraz daha fazlasını hak ediyorduk ama futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Her zaman hak eden kazanmıyor." şeklinde konuştu.