Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton'ı 1-0 yenen Liverpool, tur atladı.
Wolverhampton, 2-2 berabere sona eren ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırladı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 13. dakikada Harvey Elliott'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 4. tura yükseldi.
Liverpool ile Brighton Hove Albion arasındaki 4. tur mücadelesi, 29 Ocak'ta oynanacak.
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