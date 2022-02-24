Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Fransa deplasmanında
[Fotoğraf: AA arşiv]
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak.
Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi.
Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Avrupa Kupaları
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